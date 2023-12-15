"Как у короля": Стало известно, сколько Киркоров потратил на пятиметровую новогоднюю ёлку

Певец Филипп Киркоров установил у себя дома огромную пятиметровую ёлку стоимостью около миллиона рублей, пишет RT. Роскошное дерево украшено в красно-золотых цветах, над ним три дня работали семеро специалистов. По словам дизайнера Ирины Макаровой, оно выполнено на западный манер.

Ёлки Филиппа Киркорова и Ольги Орловой. Видео © Telegram / RT

"У Киркорова оформление ёлки выполнено на западный манер. Ёлка стоит в центре дома. Это королевская ёлка у короля", — отметила она.

А у Ольги Бузовой ёлка куда скромнее — "всего" 2,3 метра и тоже в красно-золотых цветах. Дерево обошлось ей примерно в 250 тысяч рублей.

Немногим выше ель у исполнительницы Ольги Орловой, которая поставила дома дерево в 2,7 метра и стоимостью около 300 тысяч. Самая же "простая" — у блогерши Насти Ивлеевой. Она отдала за свою двухметровую белую ёлку 200 тысяч рублей.

Такую ёлку установила у себя Ольга Бузова. Фото © Telegram / RT