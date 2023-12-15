В Кремле анонсировали встречу Путина с лидерами фракций Госдумы

Российский лидер Владимир Путин в пятницу, 15 декабря, встретится в Кремле с лидерами фракций Госдумы. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Уже ближе к вечеру в Кремле состоится встреча президента с руководителями фракций Госдумы", — отметил он в беседе с журналистами.

Песков добавил, что сначала выступит Путин, потом глава государства заслушает доклады председателя Государственной думы Вячеслава Володина, лидера КПРФ Геннадия Зюганова, главы думского Комитета по международным делам — лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, а также глав фракций: "Справедливая Россия — За правду" Сергея Миронова, "Новые люди" Алексея Нечаева и "Единая Россия" Владимира Васильева.