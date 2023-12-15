Продолжение "Бандитского Петербурга" может выйти даже после смерти автора Константинова
Журналист Шушарин работает над продолжением сериала "Бандитский Петербург"
Автор "Бандитского Петербурга" Андрей Константинов. Обложка © ТАСС / Замир Усманов
Скончавшийся на днях сценарист сериала "Бандитский Петербург" Андрей Константинов долго не хотел делать продолжение картины, однако, несмотря на его смерть, детективная лента, вероятно, получит развитие. Так, над сиквелом сейчас работает коллега Константинова и соавтор проекта журналист Игорь Шушарин. Вместе они буквально несколько месяцев назад стали работать над сценарием, но много чего придумали.
"Сделан 21 эпизод (28 страниц текста). Время действия — лето 2013 года. Главные герои — журналист [Андрей] Обнорский и прокурор [Лидия] Поспелова. Я сажусь выписывать эпизод 1.22", — приводит слова Шушарина интернет-издание 47news.
Таким образом, со смертью Константинова работа над сериалом не закончилась.
"Бандитский Петербург" — российский детективный телесериал, который выходил на экраны в 2000-е годы. Лента снята по мотивам восьми произведений Андрея Константинова и работам других сценаристов. Картина стала одним из самых успешных российских проектов своего времени.
Как сообщал Лайф, сценарист Андрей Константинов скончался в Санкт-Петербурге на 61-м году жизни. Он известен как основатель Агентства журналистских расследований, газеты "Фонтанка", интернет-издания 47news и как автор "Бандитского Петербурга". В последнее время он тяжело болел.