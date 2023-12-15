Продолжение "Бандитского Петербурга" может выйти даже после смерти автора Константинова

Скончавшийся на днях сценарист сериала "Бандитский Петербург" Андрей Константинов долго не хотел делать продолжение картины, однако, несмотря на его смерть, детективная лента, вероятно, получит развитие. Так, над сиквелом сейчас работает коллега Константинова и соавтор проекта журналист Игорь Шушарин. Вместе они буквально несколько месяцев назад стали работать над сценарием, но много чего придумали.