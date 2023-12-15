Обрушившийся на Москву циклон "Ваня" привёл к девятибалльным пробкам
В Москве в пятницу, 15 декабря, загруженность автомобильных дорог днём достигла девяти баллов из десяти возможных. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Пробки". Транспорт движется по столичным улицам очень медленно, на дорогах опасно из-за гололедицы.
Обстановка в Москве после обрушившегося на столицу циклона "Ваня". Видео © Telegram / SHOT
Движение особенно затруднено по Садовому, Бульварному и Третьему транспортному кольцам, а также частично на МКАД (по состоянию на 14:38 по московскому времени). Скорость автомобильного потока также снижена на центральных улицах и набережных, проспекте Мира, шоссе Энтузиастов, Волоколамском, Ленинградском, Варшавском шоссе и нескольких других магистралях.
Напомним, на Москву обрушился циклон "Ваня". Всего за сутки в столице выпала пятая часть месячной нормы осадков, а в Подмосковье — треть. Высота сугробов в столице достигла максимума за почти 150 лет наблюдений.
ТАСС / Василий Федосенко