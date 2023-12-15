Без света и воздуха: Львиц оставили замерзать в неотапливаемом фургоне под Челябинском

Хозяин передвижного цирка в городе Копейске Челябинской области держит львиц в неотапливаемом фургоне, из-за чего животные могут погибнуть от холода. Мужчина оставил машину напротив своего дома, и на это обратили внимание местные жители, в том числе зоозащитник Карен Даллакян.

Фургон в Копейске, где хозяин цирка оставил замерзать львиц. Видео © Телеканал "360"

По его словам, с октября люди стали жаловаться, что боятся за свою безопасность, так как такие большие "контейнеры кричат и двигаются". Хозяину цирка уже выписывали предостережение, чтобы он убрал фургон и прицепы. Зоозащитник отметил, что предприниматель незаконно распорядился землёй, которая ему не принадлежит.







"А тут ударили морозы минус 30 градусов. Люди не только за свою безопасность стали переживать, но и переживать за животных, которые внутри этого всего безобразия. Внутри фургона — клеточки для транспортировки животных, то есть это не вольер. Животные находятся в этом уже почти три месяца. Ни света, ни свежего воздуха", — приводит слова общественника телеканал "360".

Активист подчеркнул, что надзорные органы не подключаются к этому вопросу уже третий месяц. Он указал, что Россельхознадзор принимает лишь письменные обращения и общественники обратились в прокуратуру. Даллакян также отметил, что у хозяина шапито есть лицензия, но в Алтайском крае, а не в Челябинской области. Кроме того, по словам собеседника телеканала, на этого дрессировщика напала одна из львиц на представлении в 2021 году в Новосибирской области.