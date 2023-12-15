Банка шпрот токсична, как пачка сигарет?: Химик объяснила, так ли это

В последнее время активно распространяется информация о том, что в шпротах из-за копчения якобы накапливается слишком много канцерогенов, поэтому данный продукт опасен для здоровья. Даже утверждается, что одна банка шпрот по токсичности приравнивается к одной пачке сигарет. Химик Наталья Юрова в беседе с Лайфом объяснила, так ли это на самом деле. По словам эксперта, количество вредных веществ в этом продукте чётко регламентировано и не может превышать предельно допустимой концентрации (ПДК).

Шпроты — это копчёный продукт. При такой обработке в рыбе действительно накапливается бензопирен — полициклический углеводород, в настоящее время отнесённый к канцерогенам. Но в шпротах, как и других сертифицированных продуктах питания, концентрации подобных веществ очень чётко регламентированы и не могут превышать ПДК. Так что концентрация бензопирена и других веществ, которые образуются при копчении, ничтожно мала и не может нанести непоправимый вред здоровью человека Наталья Юрова Старший преподаватель кафедры теоретической и прикладной химии Государственного университета просвещения

Специалист добавила, что экспертиза "Роскачества" не обнаружила превышения нормы бензопирена (и других канцерогенов) ни в одном из 20 образцов — как российских, так и латвийских. Тем не менее воздействие этих токсинов может неблагоприятно сказываться на людях, склонных к аллергической реакции или с болезнями ЖКТ. Юрова напомнила, что масло шпрот — жирный продукт и представляет опасность только в том случае, если им излишне увлекаться (наряду с подсолнечным или оливковым маслом). Никаких дополнительных вредных веществ шпротное масло не содержит, в него спокойно можно макать хлеб или использовать его в качестве ингредиента для заправки салата, уточнила собеседница Лайфа.

"При выборе шпрот надо уделять особое внимание их внешнему виду: рыбки должны быть ровные, золотистые, аккуратно уложенные рядами; масло — иметь приятный запах, быть прозрачным и желтоватым. В целом шпроты из-за своей высокой калорийности и копчёного происхождения отнести к здоровой пище нельзя. Употреблять их каждый день не стоит и лучше комбинировать с овощами, зеленью", — заключила химик.