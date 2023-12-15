Бойцы СВО приехали с передовой, чтобы лично поблагодарить пенсионерку за тёплые носки
Бойцы СВО посетили Кемерово, чтобы поблагодарить связавшую им носки пенсионерку
Бойцы Росгвардии приехали в Кемерово из зоны специальной военной операции ради встречи с пенсионеркой, которая связала им десятки тёплых шерстяных носков. Об этом сообщает SHOT.
Бойцы Росгвардии приехали в Кемерово лично поблагодарить пенсионерку, связавшую им носки. Видео © Telegram / SHOT
По данным телеграм-канала, 84-летняя Тамара Грентикова из Кемерова с первых дней СВО искала возможность хоть как-то помочь нашим бойцам. В итоге за несколько месяцев она связала десятки пар тёплых шерстяных носков и отправила их с гуманитарной помощью в Донецк и Луганск. Получив посылку, бойцы были настолько растроганы, что решили во что бы то ни стало лично поблагодарить бабушку. И вот, как только росгвардейцам представилась возможность съездить в отпуск, они сразу же рванули к Тамаре Ивановне. Пенсионерке подарили новогодние сувениры и комнатный цветок с надписью "Спасибо, мама!".
"Добрыми делами вы наполняете каждый день, и это тепло мы чувствуем и здесь — в морозном Кемерове, и там — на передовой", — отметил один из росгвардейцев, вручая подарки пенсионерке.
Ранее Лайф сообщал, что в Кемеровской области 69-летняя пенсионерка организовала у себя "гостевой дом" для участников СВО. Бойцы уже дали женщине ласковый позывной Бабушка.
Кадр из видео Telegram / SHOT