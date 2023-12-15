По данным телеграм-канала, 84-летняя Тамара Грентикова из Кемерова с первых дней СВО искала возможность хоть как-то помочь нашим бойцам. В итоге за несколько месяцев она связала десятки пар тёплых шерстяных носков и отправила их с гуманитарной помощью в Донецк и Луганск. Получив посылку, бойцы были настолько растроганы, что решили во что бы то ни стало лично поблагодарить бабушку. И вот, как только росгвардейцам представилась возможность съездить в отпуск, они сразу же рванули к Тамаре Ивановне. Пенсионерке подарили новогодние сувениры и комнатный цветок с надписью "Спасибо, мама!".