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15 декабря, 15:26

"Вам надо пойти и умереть": США знают, что Украина не может победить в конфликте, заявил Песков

Песков: США знают, что киевские власти не могут победить в конфликте на Украине

В Вашингтоне знают, что киевский режим не может победить в украинском конфликте. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью американским журналистам.

"Вы [США. — Прим. Лайфа] говорите им: "Идите и умирайте. Не волнуйтесь, мы дадим вам достаточно денег и вооружений, но вам надо пойти и умереть". И вы знаете, что они [киевские власти. — Прим. Лайфа] не могут победить", — отметил он в беседе с NBC.

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В том же интервью Песков заявил, что конфликт на Украине является сложной проблемой для решения за 24 часа. Так в Кремле оценили слова бывшего американского лидера Дональда Трампа, который утверждал, что сможет быстро урегулировать кризис.

Обложка ©

Getty Images / Spencer Platt

Никита Осипов
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