В Вашингтоне знают, что киевский режим не может победить в украинском конфликте. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью американским журналистам.

"Вы [США. — Прим. Лайфа] говорите им: "Идите и умирайте. Не волнуйтесь, мы дадим вам достаточно денег и вооружений, но вам надо пойти и умереть". И вы знаете, что они [киевские власти. — Прим. Лайфа] не могут победить", — отметил он в беседе с NBC.