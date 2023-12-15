"Вам надо пойти и умереть": США знают, что Украина не может победить в конфликте, заявил Песков
Песков: США знают, что киевские власти не могут победить в конфликте на Украине
В Вашингтоне знают, что киевский режим не может победить в украинском конфликте. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью американским журналистам.
"Вы [США. — Прим. Лайфа] говорите им: "Идите и умирайте. Не волнуйтесь, мы дадим вам достаточно денег и вооружений, но вам надо пойти и умереть". И вы знаете, что они [киевские власти. — Прим. Лайфа] не могут победить", — отметил он в беседе с NBC.
В том же интервью Песков заявил, что конфликт на Украине является сложной проблемой для решения за 24 часа. Так в Кремле оценили слова бывшего американского лидера Дональда Трампа, который утверждал, что сможет быстро урегулировать кризис.
Getty Images / Spencer Platt