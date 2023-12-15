"Хочет только деньги зарабатывать": Тарасова обвинила юную фигуристку Трусову в меркантильности

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что серебряный призёр Олимпийских игр Александра Трусова "в таком юном возрасте" думает только о деньгах. Специалист считает, что фигуристка больше не появится на соревнованиях.

"Очень жаль! Мы все знаем, что она прыгала все четверные прыжки, и мы хотели бы видеть её катающуюся. Она в таком молодом возрасте хочет только зарабатывать деньги", — сказала Тарасова в разговоре с РИА "Новости".

По словам тренера, сегодняшнее участие Трусовой в товарищеском матче по хоккею на открытии катка в Москве было организовано ради пиара. Она вышла на лёд со своим отцом Вячеславом и, отыграв один период за сборную клубов "Локомотив", покинула лёд.

Александре Трусовой 19 лет. Она серебряный призёр XXIV зимних Олимпийских игр (2022), бронзовый призёр чемпионата мира (2021), двукратный бронзовый призёр чемпионатов Европы (2020, 2022), бронзовый призёр финала Гран-при (2019), чемпионка России (2022). Также Трусова — первая фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип, и первая, кто сделал пять четверных в одной программе.