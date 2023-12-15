Парламентаризм в России взял начало из вече Древней Руси. Соответствующее заявление сделал глава государства Владимир Путин во время встречи с лидерами фракций Госдумы.

"Я думаю, и многие так считают, что на самом деле у нас принципы парламентаризма и сами идеи народовластия складывались гораздо раньше. Ещё можно посмотреть на вече новгородское. Это, кстати говоря, не только в Новгороде были народные сходы, народные собрания и вече, которые принимали важнейшие решения в жизни той или иной территории", — сказал президент.