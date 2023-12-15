Путин напомнил о корнях отечественного парламентаризма
Путин: Парламентаризм в России взял начало из вече Древней Руси
Парламентаризм в России взял начало из вече Древней Руси. Соответствующее заявление сделал глава государства Владимир Путин во время встречи с лидерами фракций Госдумы.
"Я думаю, и многие так считают, что на самом деле у нас принципы парламентаризма и сами идеи народовластия складывались гораздо раньше. Ещё можно посмотреть на вече новгородское. Это, кстати говоря, не только в Новгороде были народные сходы, народные собрания и вече, которые принимали важнейшие решения в жизни той или иной территории", — сказал президент.
Ранее Лайф сообщал, что во время встречи Путин отдельно поблагодарил лидеров думских фракций за консолидированную позицию на международной арене. Как подчеркнул президент, в переломные моменты депутаты демонстрируют сплочённость и патриотизм, а также отражают волю избирателей. Так было и в 2014 году, когда в состав России вернулся Крым, и в 2022-м, когда присоединились четыре новых региона.