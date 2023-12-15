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15 декабря, 18:52

Путин заявил, что Россия развивает стратегические силы сдерживания

Россия, несмотря на нынешние достаточно непростые события, наращивает силы стратегического сдерживания — это довольно масштабные проекты. С таким заявлением выступил российский лидер Владимир Путин.

"Важно, что, несмотря на текущие непростые события, мы продолжаем развитие и инфраструктуры, как сегодня, запустили новый мост (железнодорожное движение по мосту через реку Тулому в Мурманской области. — Прим. Лайфа), что очень важно, потому что это дополнительный выход на север, в океан", — подчеркнул он в ходе встречи с главами фракций Госдумы.

Путин назвал народ России единственным источником власти в стране

Путин назвал народ России единственным источником власти в стране

В ходе встречи Путин также поблагодарил лидеров фракций Госдумы за консолидированную позицию на международных площадках. Президент РФ подчеркнул, что депутаты в переломные моменты показывают сплочённость и патриотизм.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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