Путин заявил, что Россия развивает стратегические силы сдерживания
Россия, несмотря на нынешние достаточно непростые события, наращивает силы стратегического сдерживания — это довольно масштабные проекты. С таким заявлением выступил российский лидер Владимир Путин.
"Важно, что, несмотря на текущие непростые события, мы продолжаем развитие и инфраструктуры, как сегодня, запустили новый мост (железнодорожное движение по мосту через реку Тулому в Мурманской области. — Прим. Лайфа), что очень важно, потому что это дополнительный выход на север, в океан", — подчеркнул он в ходе встречи с главами фракций Госдумы.
В ходе встречи Путин также поблагодарил лидеров фракций Госдумы за консолидированную позицию на международных площадках. Президент РФ подчеркнул, что депутаты в переломные моменты показывают сплочённость и патриотизм.