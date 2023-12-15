Путин заявил, что Россия развивает стратегические силы сдерживания

"Важно, что, несмотря на текущие непростые события, мы продолжаем развитие и инфраструктуры, как сегодня, запустили новый мост (железнодорожное движение по мосту через реку Тулому в Мурманской области. — Прим. Лайфа), что очень важно, потому что это дополнительный выход на север, в океан", — подчеркнул он в ходе встречи с главами фракций Госдумы.