Шлеменко ответил сербу Иличу нокаутом в первом раунде в матче-реванше

Российский боец Александр Шлеменко техническим нокаутом победил серба Александра Илича в главном поединке турнира RCC 17, который прошёл в Екатеринбурге. Это был второй бой между спортсменами.

Судья остановил поединок за несколько секунд до конца первого раунда. После завершения серб заявил, что эта остановка была ранней.

Напомним, первый бой между Александром Шлеменко и Александром Иличем прошёл в августе 2022 года в Екатеринбурге. Серб отправил россиянина в нокаут меньше чем за минуту, несмотря на то, что не был фаворитом. Тогда Шлеменко также посчитал остановку боя ранней.