Регион

Уведомления отключены

15 декабря, 19:22

Шлеменко ответил сербу Иличу нокаутом в первом раунде в матче-реванше

Александр Шлеменко нокаутировал серба Илича в поединке-реванше на турнире RCC 17

Российский боец Александр Шлеменко техническим нокаутом победил серба Александра Илича в главном поединке турнира RCC 17, который прошёл в Екатеринбурге. Это был второй бой между спортсменами.

Судья остановил поединок за несколько секунд до конца первого раунда. После завершения серб заявил, что эта остановка была ранней.

Победа Александра Шлеменко над Александром Иличем в поединке-реванше. Видео © t.me / RCC: MMA & Boxing

Боец Махачев раскрыл, с кем хочет выйти на ринг в следующий раз

Боец Махачев раскрыл, с кем хочет выйти на ринг в следующий раз

Напомним, первый бой между Александром Шлеменко и Александром Иличем прошёл в августе 2022 года в Екатеринбурге. Серб отправил россиянина в нокаут меньше чем за минуту, несмотря на то, что не был фаворитом. Тогда Шлеменко также посчитал остановку боя ранней.

Обложка ©

t.me / RCC: MMA & Boxing

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Александр Шлеменко
  • Единоборства Бокс/MMA/UFC
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров