Путин объяснил, что делать, чтобы не сидеть по 14 лет по экономической статье
Путин призвал не нарушать, чтобы не получать сроки по экономическим статьям
Чтобы не получать большие сроки по экономическим статьям, лучше не нарушать закон. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ответ на слова благодарности от лидера фракции "Новые люди" Алексея Нечаева за высказанную на прямой линии позицию.
"То есть сидеть 14 лет никто не хочет. Лучше не нарушать", — подчеркнул глава государства.
Напомним, на совмещённой прямой линии и пресс-конференции Путин ответил на вопрос Лайфа о суровом приговоре журналистке Александре Баязитовой. Он признался, что сам "оторопевает" от таких сроков, заверив, что попросит Госдуму оценить суровость приговоров. Однако президент заметил, что, пока закон существует, его надо исполнять.
ТАСС / POOL / Максим Блинов