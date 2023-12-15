Путин объяснил, что делать, чтобы не сидеть по 14 лет по экономической статье

Чтобы не получать большие сроки по экономическим статьям, лучше не нарушать закон. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ответ на слова благодарности от лидера фракции "Новые люди" Алексея Нечаева за высказанную на прямой линии позицию.

"То есть сидеть 14 лет никто не хочет. Лучше не нарушать", — подчеркнул глава государства.