В Госдуме призвали к пересмотру наказания за экономические преступления

В России действительно назрела необходимость изменения системы наказания за экономические преступления, заявил в беседе с Лайфом заместитель председателя Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, координатор поисково-спасательного отряда "Лиза алерт" Олег Леонов, комментируя мнение президента страны Владимира Путина о деле журналистки Александры Баязитовой.

"У меня огромное количество обращений от родственников тех лиц, которые лишены свободы. Хотя это порой случайно так получилось, что они совершили вот это преступление, то есть это на самом деле порядочные люди, просто жизнь так сложилась. Некоторые умышленно пошли, в силу ряда экономических причин, на такие правонарушения, но всё равно это не повод лишать людей свободы", — считает он.

Но наказание за такие преступления должно быть, причём жёстким: обязательное возмещение ущерба, в том числе морального, многократный штраф и, скорее всего, обеспечительные меры. Кроме того, парламентарий предложил обсудить необходимость конфискации имущества, однако у человека в конечном счёте должна быть возможность жить с семьёй, работать и приносить пользу и налоги.

Также Леонов призвал поменять систему взыскания ущерба, сделав её обязательной, чтобы человек не мог уйти от наказания, просто переписав всё имущество на родственников. Однако в целом парламентарий считает, что таких людей нельзя сажать в тюрьму к убийцам и насильникам.