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14 декабря, 14:26

"Несоизмеримо с убийством": Миронов высказался за пересмотр наказания за экономические преступления

Миронов высказался за пересмотр наказания за экономические преступления

Руководитель фракции "Справедливая Россия — За правду" (СРЗП) Сергей Миронов в беседе с Лайфом согласился, что у нас в стране слишком суровые наказания за экономические преступления. Так он прокомментировал слова президента России Владимира Путина о поручении законодателям оценить суровость приговоров, в частности журналистке Александре Баязитовой, и отреагировать на эту ситуацию.

Сергей Миронов согласился, что в РФ слишком сурово наказывают за экономические преступления. Видео © LIFE

"Когда у нас убийцам дают 10–12 лет, а за экономические преступления — 14–16 лет. Это, конечно, несоизмеримо... Поэтому то, что президент пошутил, что перечитывает Уголовный кодекс, говорит о том, что должное внимание этой проблеме нужно уделить", — сказал Миронов.

Ранее Путин в ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции ответил на вопрос Лайфа о суровом приговоре журналистке Александре Баязитовой. Наш корреспондент спросил у главы государства, справедливо ли, что кому-то за убийство дают 12 лет, а кому-то за вымогательство в Интернете прокуроры запрашивают 14. Президент же признался, что сам "оторопевает" от сроков за экономические преступления. Он заверил, что попросит Госдуму ещё раз оценить суровость приговоров и отреагировать.

"Неопровержимых доказательств нет": Защита журналистки Баязитовой обжалует приговор

"Неопровержимых доказательств нет": Защита журналистки Баязитовой обжалует приговор

Как сообщал Лайф, Александру Баязитову задержали летом прошлого года по обвинению в вымогательстве у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова. С тех пор журналистка находилась в СИЗО, несмотря на то что у неё сахарный диабет, гипертония и глаукома. Всё это время она была ограничена в общении с родными, в том числе с матерью, которая находится у неё на иждивении. Баязитова подавала десятки жалоб, однако суд отказывал ей в переводе под домашний арест. Прокуратура требовала отправить журналистку в колонию на 14 лет, в итоге автора телеграм-канала "Адские бабки" приговорили к пяти годам лишения свободы. При этом вину она не признала. Глава государства Владимир Путин, узнав о деле Баязитовой, ранее допустил амнистию для некоторых женщин.

Обложка ©

Кадр из видео LIFE

Наталья Исакова
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