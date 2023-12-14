Руководитель фракции "Справедливая Россия — За правду" (СРЗП) Сергей Миронов в беседе с Лайфом согласился, что у нас в стране слишком суровые наказания за экономические преступления. Так он прокомментировал слова президента России Владимира Путина о поручении законодателям оценить суровость приговоров, в частности журналистке Александре Баязитовой, и отреагировать на эту ситуацию.

Сергей Миронов согласился, что в РФ слишком сурово наказывают за экономические преступления. Видео © LIFE

"Когда у нас убийцам дают 10–12 лет, а за экономические преступления — 14–16 лет. Это, конечно, несоизмеримо... Поэтому то, что президент пошутил, что перечитывает Уголовный кодекс, говорит о том, что должное внимание этой проблеме нужно уделить", — сказал Миронов.