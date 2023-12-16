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15 декабря, 21:23

"Это легко": Путин ответил Зюганову, призвавшему выпороть ответственного за шапку президента

Зюганов предложил выпороть выпустившего Путина без шапки на мороз

<p>Владимир Путин на церемонии подъёма военно-морских флагов на атомных подводных крейсерах "Император Александр III" и "Красноярск" в Северодвинске. Обложка © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/72948/photos/73954" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Владимир Путин на церемонии подъёма военно-морских флагов на атомных подводных крейсерах "Император Александр III" и "Красноярск" в Северодвинске. Обложка © Kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин иронично ответил на замечание лидера КПРФ Геннадия Зюганова, который на встрече главы государства с представителями парламентских фракций заявил, что надо бы выпороть того, кто выпустил президента на мероприятие в Северодвинске, которое проходило 11 декабря, без головного убора.

По словам главы российских коммунистов, он бы выпорол того, кто выпустил президента в минус 15 на улицу без шапки, так как здоровье главнокомандующего — это здоровье нации.

"Мы им сделаем замечание", — сказал Зюганов.

Путин пообещал и дальше наращивать морскую мощь России

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Президент России в шутку прокомментировал это заявление и заявил, что примет это замечание и на свой счёт.

"А выпороть — это легко, это у нас не заржавеет за этим. Это мы умеем", — иронично добавил российский лидер.

Напомним, что 11 декабря Путин принял участие в церемонии подъёма военно-морского флага на атомных подводных лодках "Красноярск" и "Император Александр III" в Северодвинске. Мероприятие ознаменовало их принятие в состав Военно-морского флота РФ.

Алексей Соловьёв
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