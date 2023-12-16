Путин ответил Зюганову, призвавшему выпороть ответственного за шапку президента
Зюганов предложил выпороть выпустившего Путина без шапки на мороз
Владимир Путин на церемонии подъёма военно-морских флагов на атомных подводных крейсерах "Император Александр III" и "Красноярск" в Северодвинске. Обложка © Kremlin.ru
Российский лидер Владимир Путин иронично ответил на замечание лидера КПРФ Геннадия Зюганова, который на встрече главы государства с представителями парламентских фракций заявил, что надо бы выпороть того, кто выпустил президента на мероприятие в Северодвинске, которое проходило 11 декабря, без головного убора.
По словам главы российских коммунистов, он бы выпорол того, кто выпустил президента в минус 15 на улицу без шапки, так как здоровье главнокомандующего — это здоровье нации.
"Мы им сделаем замечание", — сказал Зюганов.
Президент России в шутку прокомментировал это заявление и заявил, что примет это замечание и на свой счёт.
"А выпороть — это легко, это у нас не заржавеет за этим. Это мы умеем", — иронично добавил российский лидер.
Напомним, что 11 декабря Путин принял участие в церемонии подъёма военно-морского флага на атомных подводных лодках "Красноярск" и "Император Александр III" в Северодвинске. Мероприятие ознаменовало их принятие в состав Военно-морского флота РФ.