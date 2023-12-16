Российский лидер Владимир Путин иронично ответил на замечание лидера КПРФ Геннадия Зюганова, который на встрече главы государства с представителями парламентских фракций заявил, что надо бы выпороть того, кто выпустил президента на мероприятие в Северодвинске, которое проходило 11 декабря, без головного убора.

По словам главы российских коммунистов, он бы выпорол того, кто выпустил президента в минус 15 на улицу без шапки, так как здоровье главнокомандующего — это здоровье нации.

"Мы им сделаем замечание", — сказал Зюганов.

Президент России в шутку прокомментировал это заявление и заявил, что примет это замечание и на свой счёт.