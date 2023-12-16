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15 декабря, 22:38

В Венгрии напомнили о праве жёсткого вето на переговоры о принятии Украины в ЕС

Сийярто: Венгрия вправе наложить вето на переговоры о принятии Украины в ЕС

Будапешт может наложить жёсткое вето на переговоры о вступлении Украины в Евросоюз. Это может произойти, если во время подготовки к переговорам окажется, что будет нанесён ущерб интересам страны. Об этом министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто рассказал в беседе с журналом Mandiner.

"Европейский союз решил начать переговоры о вступлении с Украиной. Это принципиальное решение, которое не имеет никакого практического значения. Если при подготовке к реальным переговорам Брюссель захочет втиснуть в переговорные рамки что-то такое, что нанесло бы нам ущерб, то нам тогда придётся прибегнуть к инструменту жёсткого вето", — пояснил Сийярто.

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Ранее премьер-министр страны Виктор Орбан заявил, что Будапешт готов "нажать на ручной тормоз", если переговоры Евросоюза с Украиной начнут угрожать интересам Венгрии.

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Unsplash

Анатолий Симоненко
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