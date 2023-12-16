В Венгрии напомнили о праве жёсткого вето на переговоры о принятии Украины в ЕС

Будапешт может наложить жёсткое вето на переговоры о вступлении Украины в Евросоюз. Это может произойти, если во время подготовки к переговорам окажется, что будет нанесён ущерб интересам страны. Об этом министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто рассказал в беседе с журналом Mandiner.

"Европейский союз решил начать переговоры о вступлении с Украиной. Это принципиальное решение, которое не имеет никакого практического значения. Если при подготовке к реальным переговорам Брюссель захочет втиснуть в переговорные рамки что-то такое, что нанесло бы нам ущерб, то нам тогда придётся прибегнуть к инструменту жёсткого вето", — пояснил Сийярто.