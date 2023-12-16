Местные жители недовольны: Стало известно, что Цукерберг строит на Гавайях

Основатель Meta* и Facebook** Марк Цукерберг ведёт строительство комплекса зданий с бункерами на Гавайях, передаёт издание Wired.

Медиамагнат ещё в 2014 году начал скупать земли на северном побережье острова Кауаи. Помимо двух особняков там будет находиться более дюжины зданий различного назначения, среди которых сауна, бассейн и спортивный зал.

Два особняка площадью пять тысяч квадратных метров с 30 спальнями и ванными будут соединены подземными туннелями. Они будут вести к бункеру площадью 465 квадратов с собственными энергоисточниками и продовольствием. Помимо того, убежище будет подпитывать резервуар на 28 тысяч литров воды с насосной системой.

Общая стоимость комплекса, на двухметровую стену которого уже жалуются местные жители из-за того, что она перекрыла им вид на океан, превысит 270 миллионов долларов. Все, кто принимает участие в возведении этого объекта, подписали соглашение о неразглашении.

Ранее Лайф писал, что Цукерберг был в срочном порядке госпитализирован после спарринга. Американский миллиардер признался, что порвал крестообразную связку, когда готовился к бою ММА.