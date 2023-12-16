Мэр Лондона отказал Кличко, запросившему для Украины старые автомобили

Мэр Лондона Садик Хан не стал передавать своему киевскому коллеге Виталию Кличко украинские автомобили, которые будут утилизированы из-за несоответствия экологическим стандартам британской столицы. Об этом пишет The Daily Telegraph со ссылкой на письмо Хана, которое он послал Кличко 12 декабря.

Градоначальник объяснил отказ тем, что его ограничивает закон об администрации Большого Лондона, который был принят в 1999 году. Согласно нему, инициативы столичных властей должны приносить горожанам пользу с экономической, экологической или социальной точки зрения. Однако Хан заявил, что власти Лондона выражают солидарность с Украиной.

Кличко ещё в сентябре обратил внимание на новые правила в Лондоне касаемо зоны сверхнизких выбросов, подразумевающие ежедневный сбор для владельцев устаревших авто в размере 12,5 фунтов стерлингов (почти 1 600 рублей) в сутки. А за утилизацию машин положена разовая выплата от властей в размере двух тысяч фунтов (2,5 тыс. долларов). Киевский мэр предложил коллег отправить на Украину эти автомобили, особенно необходимые на фронте внедорожники и грузовики.