Такого опыта ещё не было: Спортсменка Трусова рассказала о новом этапе в жизни
Трусова: Я начала ремонт в квартире, и это новый этап в моей жизни
Александра Трусова в новой квартире. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / avtrusova
Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года в женском одиночном катании Александра Трусова начала ремонт в своей квартире. Об этом она сообщила в соцсетях. Этот этап она назвала интересным и новым в жизни.
"Я начинаю ремонт в своей квартире! У меня ещё не было такого опыта, поэтому всё очень непонятно, но безумно интересно! Кстати, буду рада вашим советам и рекомендациям по этой теме в комментариях", — рассказала Трусова.
А ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова обвинила Трусову в меркантильности. По её мнению, такая молодая спортсменка хочет только зарабатывать деньги.