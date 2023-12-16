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16 декабря, 05:02

Такого опыта ещё не было: Спортсменка Трусова рассказала о новом этапе в жизни

Трусова: Я начала ремонт в квартире, и это новый этап в моей жизни

<p>Александра Трусова в новой квартире. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / avtrusova</p>

Александра Трусова в новой квартире. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / avtrusova

Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года в женском одиночном катании Александра Трусова начала ремонт в своей квартире. Об этом она сообщила в соцсетях. Этот этап она назвала интересным и новым в жизни.

"Я начинаю ремонт в своей квартире! У меня ещё не было такого опыта, поэтому всё очень непонятно, но безумно интересно! Кстати, буду рада вашим советам и рекомендациям по этой теме в комментариях", — рассказала Трусова.

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А ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова обвинила Трусову в меркантильности. По её мнению, такая молодая спортсменка хочет только зарабатывать деньги.

Анатолий Симоненко
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