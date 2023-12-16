Такого опыта ещё не было: Спортсменка Трусова рассказала о новом этапе в жизни

Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года в женском одиночном катании Александра Трусова начала ремонт в своей квартире. Об этом она сообщила в соцсетях. Этот этап она назвала интересным и новым в жизни.

"Я начинаю ремонт в своей квартире! У меня ещё не было такого опыта, поэтому всё очень непонятно, но безумно интересно! Кстати, буду рада вашим советам и рекомендациям по этой теме в комментариях", — рассказала Трусова.