Бросили и приказали: Сийярто рассказал о неприятном визите в Вашингтон почти 10-летней давности

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто вспомнил о неприятном эпизоде, произошедшим с ним во время визита в Вашингтон в 2014 году. Тогда ему дали понять, что его не будет принимать Госсекретарь США, поскольку премьеру Виктору Орбану отказали в визите в Белый дом. Об этом министр рассказал порталу Mandiner.

В итоге Сийярто встретился с Викторией Нуланд, которая на тот момент была помощником госсекретаря. Они сели разговаривать за маленький журнальный столик, на который ему "бросили документацию из двух страниц". В документе оговаривалось, что Будапешту нужно внести изменения в несколько законов, включая Конституцию, и даны чёткие указания, какие решения ожидаются от парламента.

"Я сообщил, что так не пойдёт. Начиная с этого, стало понятно, что демократы не готовы ни к какому сотрудничеству с нами", — рассказал Сийярто.

Он подчеркнул, что венгерские власти всегда сохраняли корректные и взаимоуважительные отношения с республиканцами.