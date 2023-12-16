В Забайкалье грузовик "Урал" с 27 пассажирами съехал в кювет, один из них погиб
МВД: В Забайкалье погиб человек при съезде грузовика "Урал" в кювет с 27 людьми
В Забайкалье, в 22 километрах от посёлка Новая Чара Каларского района, грузовик "Урал" с 27 пассажирами съехал в кювет и перевернулся. В результате аварии погиб один человек 1979 года рождения, пишет пресс-служба регионального УМВД.
"Установлено, что на технологической дороге на территории одного из предприятий водитель автомашины "Урал" не справился с управлением, допустил съезд в кювет и опрокидывание транспортного средства. В автомобиле, по предварительным данным, находилось 27 человек", — уточнили в ведомстве.
Всех переживших аварию осмотрели врачи, семерым понадобилась госпитализация, так как у них были обнаружены травмы.
Ранее в страшном ДТП на федеральной автодороге "Вятка" в Медведевском районе Марий Эл погибло пять человек: водитель и пассажир "Лады", а также водитель и двое пассажиров иномарки, среди которых девятилетний ребёнок.
Wikipedia / Vitaly V. Kuzmin