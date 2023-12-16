В США задумались о прекращении помощи Украине до решения пограничного вопроса

Америка не должна оказывать помощь союзникам, пока не решится пограничный вопрос. Об этом в соцсети X написал сенатор от Республиканской партии США Линдси Грэм.

Он подчеркнул, что собирается настаивать на том, чтобы никакие зарубежные союзники Вашингтона не получили помощь, пока Штаты не выработают план по защите страны. Республиканец уверен, что в США может случиться новое "11 сентября", если страна не изменит политику безопасности собственной границы. Однако если страна не будет помогать Украине, она потерпит поражение.