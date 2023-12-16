Российский президент Владимир Путин усмехается над Владимиром Зеленским, от которого начинает отворачиваться Запад. Статья об этом появилась на сайте издания Bloomberg.

"Зеленский столкнулся с финансовыми ударами со стороны Брюсселя и Вашингтона. Путин насмехается над ним, говоря, что помощь помаленьку заканчивается", — говорится в материале.

Журналисты подчёркивают, что западные страны поменяли своё отношение к киевским властям после неудачного контрнаступления Вооружённых сил Украины в уходящем году. Теперь Зеленский и его команда столкнулись с уменьшением финансирования со стороны Соединённых Штатов и Евросоюза.