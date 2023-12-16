Регион

Уведомления отключены

16 декабря, 04:43

Финансовые удары: На Западе считают, что Путин насмехается над Зеленским

Bloomberg: Путин насмехается над Зеленским из-за сокращения западной помощи

Зарубежные журналисты увидели в действиях президента России Владимира Путина усмешку над киевским режимом, от которого начинает отворачиваться Запад. Статья об этом появилась на сайте издания Bloomberg.

"Зеленский столкнулся с финансовыми ударами со стороны Брюсселя и Вашингтона. Путин насмехается над ним, говоря, что помощь помаленьку заканчивается", — говорится в материале.

Журналисты подчёркивают, что западные страны поменяли своё отношение к киевским властям после неудачного контрнаступления Вооружённых сил Украины в уходящем году. Теперь Зеленский и его команда столкнулись с уменьшением финансирования со стороны Соединённых Штатов и Евросоюза.

"Почётное место": Путин заявил, что Украина забрала у Молдавии звание самой бедной страны Европы

"Почётное место": Путин заявил, что Украина забрала у Молдавии звание самой бедной страны Европы

Напомним, что Путин в ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции в четверг, 14 декабря, заявил, что современная Украина почти не производит своего оружия, ей всё привозят на халяву. Также, по его словам, эта халява когда-то может и закончиться и, судя по всему, заканчивается помаленьку.

Обложка ©

Kremlin.ru

Алексей Соловьёв
  • Новости
  • Путин
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Специальная военная операция на Украине
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров