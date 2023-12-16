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Регион
Опубликовано 16 декабря 2023, 04:43
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На Западе считают, что Путин насмехается над Зеленским

Bloomberg: Путин насмехается над Зеленским из-за сокращения западной помощи

Российский президент Владимир Путин усмехается над Владимиром Зеленским, от которого начинает отворачиваться Запад. Статья об этом появилась на сайте издания Bloomberg.

"Зеленский столкнулся с финансовыми ударами со стороны Брюсселя и Вашингтона. Путин насмехается над ним, говоря, что помощь помаленьку заканчивается", — говорится в материале.

Журналисты подчёркивают, что западные страны поменяли своё отношение к киевским властям после неудачного контрнаступления Вооружённых сил Украины в уходящем году. Теперь Зеленский и его команда столкнулись с уменьшением финансирования со стороны Соединённых Штатов и Евросоюза.

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Напомним, что Путин в ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции в четверг, 14 декабря, заявил, что современная Украина почти не производит своего оружия, ей всё привозят на халяву. Также, по его словам, эта халява когда-то может и закончиться и, судя по всему, заканчивается помаленьку.

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Kremlin.ru

Алексей Соловьёв
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