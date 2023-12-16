Оператор телеканала Al Jazeera погиб при авиаударе Израиля по школе в Газе
Оператор телеканала Al Jazeera погиб в результате авиаудара Армии обороны Израиля по городу Хан-Юнис на юге сектора Газа. Как утверждается в сообщении канала в соцсетях, ВВС еврейского государства атаковали школу, где укрывались мирные жители и где находился оператор.
Также уточняется, что после получения ранения оператор Самер Абу Дака умер через пять часов от потери крови, "так как израильские военные не позволили машинам скорой помощи и медработникам добраться до него". Также был ранен журналист Ваэль Дадух.
Телеканал Al Jazeera осудил атаку армии Израиля по Газе и призвал мировое сообщество и Международный уголовный суд (МУС) принять меры против властей Израиля в отношении "преступлений против человечества".
Ранее сообщалось, что за период с 7 октября в секторе Газа погибли не менее 300 медицинских работников. Как заявили в пресс-службе Минздрава палестинского анклава, за указанный период под обстрелы ЦАХАЛ в Газе попали 138 медучреждений, уничтожены 102 машины скорой помощи.
ТАСС / dpa / picture-alliance / Abed Rahim Khatib