Оператор телеканала Al Jazeera погиб при авиаударе Израиля по школе в Газе

Оператор телеканала Al Jazeera погиб в результате авиаудара Армии обороны Израиля по городу Хан-Юнис на юге сектора Газа. Как утверждается в сообщении канала в соцсетях, ВВС еврейского государства атаковали школу, где укрывались мирные жители и где находился оператор.

Также уточняется, что после получения ранения оператор Самер Абу Дака умер через пять часов от потери крови, "так как израильские военные не позволили машинам скорой помощи и медработникам добраться до него". Также был ранен журналист Ваэль Дадух.

Телеканал Al Jazeera осудил атаку армии Израиля по Газе и призвал мировое сообщество и Международный уголовный суд (МУС) принять меры против властей Израиля в отношении "преступлений против человечества".