Премьер-министр Белоруссии Головченко прибыл в Москву

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко прибыл в Москву. Глава правительства республики примет участие в мероприятиях в рамках заседания Совета глав правительств СНГ.

"16–18 декабря премьер примет участие в мероприятиях, которые состоятся в рамках заседания Совета глав правительств СНГ", — говорится в сообщении пресс-службы белорусского кабмина.