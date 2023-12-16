Премьер-министр Белоруссии Головченко прибыл в Москву
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко. Обложка © ТАСС / EPA / LUONG THAI LINH
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко прибыл в Москву. Глава правительства республики примет участие в мероприятиях в рамках заседания Совета глав правительств СНГ.
"16–18 декабря премьер примет участие в мероприятиях, которые состоятся в рамках заседания Совета глав правительств СНГ", — говорится в сообщении пресс-службы белорусского кабмина.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал абсурдными упрёки в размещении на территории страны российского тактического ядерного оружия. Как указал лидер республики, Минск никому не угрожает.