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16 декабря, 06:53

Премьер-министр Белоруссии Головченко прибыл в Москву

<p>Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко. Обложка © ТАСС / EPA / LUONG THAI LINH</p>

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко. Обложка © ТАСС / EPA / LUONG THAI LINH

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко прибыл в Москву. Глава правительства республики примет участие в мероприятиях в рамках заседания Совета глав правительств СНГ.

"16–18 декабря премьер примет участие в мероприятиях, которые состоятся в рамках заседания Совета глав правительств СНГ", — говорится в сообщении пресс-службы белорусского кабмина.

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Иван Косицын
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