ФНС снова в плюсе: Для кого пени по налогам резко возрастут с 1 января Центробанк повысил ключевую ставку до 16% годовых. Это решение стимулирует рост не только процентов по вкладам и кредитам, но и пеней по налогам и взносам. В каких случаях платить в государственную казну придётся больше? 19 декабря, 21:42 По закону до 1 декабря 2023 года все россияне должны заплатить имущественные налоги за 2022 год. Обложка © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Налоговый счётчик уже запущен

По закону до 1 декабря 2023 года все россияне должны заплатить имущественные налоги за 2022 год. Речь об уплате налогов на имущество, землю и транспорт. В теории платёж можно внести и позже, но Федеральная налоговая служба (ФНС) указывает , что против тех, кто забыл заплатить налоги, может быть подано исковое заявление в суд, а для взыскания долгов могут привлекаться судебные приставы, которые будут использовать все свои излюбленные методы "розыска" ваших денег (замораживание банковских счетов, "письма счастья" работодателю и т.д.).

По факту эти "страшилки" ФНС в основном касаются тех уклонистов, которые имеют просрочку по уплате налогов в течение очень длительного срока. Остальным неплательщикам максимум что грозит, — это начисление пеней.

За неуплаченные вовремя налоги ФНС уже с 2 декабря 2023 года производит ежедневное начисление пеней. Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

— За неуплаченные вовремя налоги ФНС уже с 2 декабря 2023 года производит ежедневное начисление пеней, другие меры в виде обращения в суд за принудительным взысканием могут применяться, например, если есть недоплата за прошлые годы, — поясняет адвокат Межрегиональной коллегии Москвы Дмитрий Шагин.

На сколько вырастут пени

Согласно статье 75 Налогового кодекса РФ пени рассчитывают исходя из 1/300 ключевой ставки за каждый день просрочки. В прошлом году ключевая ставка была 7,5%, а теперь она стала 16% — значит, пени за просрочку будут больше в два раза, плюс к этому стоит учесть и выросший почти у всех из-за переоценки кадастровой стоимости имущественный налог.

Налог на вклады и другую прибыль

Не стоит забывать, что в следующем 2024 году россиянам предстоит начать платить налог на вклады, он автоматически рассчитывается банком. Весной 2022 года был задействован специальный закон, который освободил граждан от уплаты налога с прибыли, полученной в виде процентов по вкладам за 2021 и 2022 годы. Но за доход с вкладов за 2023 год уже надо будет платить 13%.

Кроме того, в следующем году налоги предстоит заплатить и всем тем, кто получил доход помимо основного места работы, например от сдачи внаём недвижимости или от размещения облигаций. По облигациям налогооблагаемая база рассчитывается брокером, а по доходам от найма — налоговиками на основании данных от собственников.

Также пени могут начислить за неуплаченный вовремя налог от доходов за пределами России. В этом случае полученную прибыль нужно задекларировать самостоятельно, она также облагается НДФЛ. В текущем году это налог за 2022 год, указанный в представленной до 2 мая 2023 года декларации по форме 3-НДФЛ. Контроль за своевременностью уплаты этого налога осуществляется ФНС на основе данных, регулярно получаемых от банков.

Фото © Shutterstock Приходилось ли вам платить пени по налогам? 0 Нет, я всегда плачу налоги вовремя Да, ФНС насчитала за прошлые годы У меня нет дорого имущества, поэтому налоги плачу только с зарплаты

Авторы Михаил Краснов