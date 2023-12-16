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16 декабря, 08:36

"Повторяет сказки Зеленского": Немцы раскритиковали слова Бербок об истинной цели помощи Украине

Читатели Die Welt возмутились из-за слов Бербок о воздействии на российский флот

<p>Анналена Бербок. Обложка © Shutterstock</p>

Анналена Бербок. Обложка © Shutterstock

Заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что нужно продолжать помогать Украине для воздействия на российский флот в Чёрном море, вызвало шок и активные обсуждения среди читателей немецкого издания Die Welt. Многие пользователи указали, что дипломат будто живёт в другом мире.

"Бербок сильно переоценивает себя и позорит Германию", отметил один из читателей.

"Анналена ещё раз убедительно доказывает, что понятия не имеет о происходящем в мире. Она просто повторяет сказки Зеленского. Мечтать не вредно", — указал другой юзер.

"Мечтать не вредно", подчеркнул ещё один пользователь.

Некоторые пользователи подчеркнули, что Бербок пора заняться дипломатией на Украине, а не выступать с пустыми заявлениями.

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А ранее Бербок заявила, что внимание к ситуации на Украине в мире стремительно слабеет, это может привести к фатальным последствиям. Дипломат также подчеркнула, что Киев, склонившись к НАТО и ЕС, "сделал свой выбор в пользу мира, свободы и безопасности".

Дарья Нарыкова
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