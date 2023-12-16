"Повторяет сказки Зеленского": Немцы раскритиковали слова Бербок об истинной цели помощи Украине

Заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что нужно продолжать помогать Украине для воздействия на российский флот в Чёрном море, вызвало шок и активные обсуждения среди читателей немецкого издания Die Welt. Многие пользователи указали, что дипломат будто живёт в другом мире.

"Бербок сильно переоценивает себя и позорит Германию", — отметил один из читателей.

"Анналена ещё раз убедительно доказывает, что понятия не имеет о происходящем в мире. Она просто повторяет сказки Зеленского. Мечтать не вредно", — указал другой юзер.

"Мечтать не вредно", — подчеркнул ещё один пользователь.

Некоторые пользователи подчеркнули, что Бербок пора заняться дипломатией на Украине, а не выступать с пустыми заявлениями.