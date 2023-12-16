Вблизи курортного города в Египте сбили летающий объект

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Египта сбили летающий объект недалеко от побережья курортного города Дахаб на юге Синайского полуострова. Об этом сообщает телеканал Al Qahera News со ссылкой на источники.

"Египетская ПВО зафиксировала летающий объект и немедленно отреагировала на него", — говорится в сообщении.

По словам очевидцев, объект упал в полутора километрах от побережья Дахаба. Уточняется, что к месту падения направили следственные группы.