Вблизи курортного города в Египте сбили летающий объект
Al Qahera News: Египетские силы ПВО сбили объект, летавший у побережья Дахаба
Средства противовоздушной обороны (ПВО) Египта сбили летающий объект недалеко от побережья курортного города Дахаб на юге Синайского полуострова. Об этом сообщает телеканал Al Qahera News со ссылкой на источники.
"Египетская ПВО зафиксировала летающий объект и немедленно отреагировала на него", — говорится в сообщении.
По словам очевидцев, объект упал в полутора километрах от побережья Дахаба. Уточняется, что к месту падения направили следственные группы.
А ранее Лайф рассказывал, что главный штаб Вооружённых сил Франции сообщил об уничтожении фрегатом страны двух беспилотников над акваторией Красного моря. Дроны летели со стороны Йемена.
ТАСС / АР / Leo Correa