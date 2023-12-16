Умер эмир Кувейта

Эмир Кувейта Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах ушёл из жизни в возрасте 86 лет. Об этом сообщает министр по делам канцелярии эмира Мухаммед Абдалла аль-Мубарак ас-Сабах.

"Мы оплакиваем эмира Навафа аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха, который умер в субботу", — указал он.

Эмир Кувейта Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах официально вступил на престол в сентябре 2020 года. После его смерти унаследовать власть должен его младший брат, 83-летний наследный принц Мишааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах.