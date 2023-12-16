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16 декабря, 10:22

Умер эмир Кувейта

Эмир Кувейта Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах скончался в возрасте 86 лет

<p>Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах. Обложка © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%84_%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B5%D0%B4_%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%80_%D0%B0%D1%81-%D0%A1%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%85" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a> / Cancillería Argentina</p>

Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах. Обложка © Wikipedia / Cancillería Argentina

Эмир Кувейта Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах ушёл из жизни в возрасте 86 лет. Об этом сообщает министр по делам канцелярии эмира Мухаммед Абдалла аль-Мубарак ас-Сабах.

"Мы оплакиваем эмира Навафа аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха, который умер в субботу", — указал он.

Эмир Кувейта Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах официально вступил на престол в сентябре 2020 года. После его смерти унаследовать власть должен его младший брат, 83-летний наследный принц Мишааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах.

Умер бывший замсекретаря Совбеза Николай Рубанов

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А ранее Лайф писал, что в конце ноября эмир Кувейта попал в больницу из-за недомогания. Медики после обследования сообщили, что состояние его здоровья стабильное.

Дарья Нарыкова
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