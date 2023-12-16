Визитка Путина из 90-х уйдёт с молотка в Петербурге
В Петербурге продают на аукционе визитную карточку Путина 1990-х годов
Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев
В Санкт-Петербурге продадут на торгах визитную карточку президента России Владимира Путина из 1990-х годов, когда он работал в Ленинградском горсовете народных депутатов. Об этом сообщается на сайте аукционной площадки.
Визитка президента РФ Владимира Путина, выставленная на аукцион в Петербурге. Фото © Bidspirit
"Визитная карточка Путина Владимира Владимировича. Телефоны написаны его рукой. 1990-е годы", — указано в карточке лота.
Стартовая цена лота составляла 1000 рублей, лидирующая ставка на 16:00 16 декабря — 44 тысячи. На карточке указана должность её бывшего владельца: советник по международным связям председателя Ленинградского городского совета народных депутатов. Торги пройдут 24 декабря.
Напомним, что это уже не первый случай, когда продают вещи, связанные с президентом Владимиром Путиным. Так, например, в феврале 2020 года автограф российского лидера продали на аукционе в Москве за 340 тысяч рублей. А в июне того же года с молотка ушёл второй автограф, который Путин оставил в 1995 году.