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16 декабря, 12:59

Визитка Путина из 90-х уйдёт с молотка в Петербурге

В Петербурге продают на аукционе визитную карточку Путина 1990-х годов

<p>Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

В Санкт-Петербурге продадут на торгах визитную карточку президента России Владимира Путина из 1990-х годов, когда он работал в Ленинградском горсовете народных депутатов. Об этом сообщается на сайте аукционной площадки.

Визитка президента РФ Владимира Путина, выставленная на аукцион в Петербурге. Фото © Bidspirit

Визитка президента РФ Владимира Путина, выставленная на аукцион в Петербурге. Фото © Bidspirit

"Визитная карточка Путина Владимира Владимировича. Телефоны написаны его рукой. 1990-е годы", указано в карточке лота.

Стартовая цена лота составляла 1000 рублей, лидирующая ставка на 16:00 16 декабря — 44 тысячи. На карточке указана должность её бывшего владельца: советник по международным связям председателя Ленинградского городского совета народных депутатов. Торги пройдут 24 декабря.

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Напомним, что это уже не первый случай, когда продают вещи, связанные с президентом Владимиром Путиным. Так, например, в феврале 2020 года автограф российского лидера продали на аукционе в Москве за 340 тысяч рублей. А в июне того же года с молотка ушёл второй автограф, который Путин оставил в 1995 году.

Дарья Нарыкова
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