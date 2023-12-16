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16 декабря, 12:28

Россиянина, который ушёл из дома и оставил восьмилетнего сына, нашли мёртвым спустя пять дней

Пропавшего почти неделю назад в Нижнем Тагиле отца-одиночку нашли мёртвым

<p>Валерия Смирягина искали оперативники и волонтёры. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/public181930287?w=wall543398252_2318" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МУ МВД "Нижнетагильское"</a></p>

Валерия Смирягина искали оперативники и волонтёры. Обложка © VK / МУ МВД "Нижнетагильское"

В Нижнем Тагиле нашли мёртвым 50-летнего отца-одиночку Валерия Смирягина, который почти неделю назад ушёл из дома и пропал. Как сообщает Ura.ru, тело мужчины было обнаружено в районе стадиона в посёлке Старатель.

Об исчезновении Смирягина учителям в школе сообщил его восьмилетний сын. Ребёнок рассказал, что днём в воскресенье, 10 декабря, его папа ушёл в магазин и не вернулся домой. Сейчас мальчик находится в социально-реабилитационном центре, родственников у него больше нет.

Точная причина смерти мужчины будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы. По предварительной информации, его гибель не связана с криминалом.

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Наталья Исакова
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