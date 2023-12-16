Россиянина, который ушёл из дома и оставил восьмилетнего сына, нашли мёртвым спустя пять дней

В Нижнем Тагиле нашли мёртвым 50-летнего отца-одиночку Валерия Смирягина, который почти неделю назад ушёл из дома и пропал. Как сообщает Ura.ru, тело мужчины было обнаружено в районе стадиона в посёлке Старатель.

Об исчезновении Смирягина учителям в школе сообщил его восьмилетний сын. Ребёнок рассказал, что днём в воскресенье, 10 декабря, его папа ушёл в магазин и не вернулся домой. Сейчас мальчик находится в социально-реабилитационном центре, родственников у него больше нет.

Точная причина смерти мужчины будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы. По предварительной информации, его гибель не связана с криминалом.