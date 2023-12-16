Россиянина, который ушёл из дома и оставил восьмилетнего сына, нашли мёртвым спустя пять дней
Пропавшего почти неделю назад в Нижнем Тагиле отца-одиночку нашли мёртвым
Валерия Смирягина искали оперативники и волонтёры. Обложка © VK / МУ МВД "Нижнетагильское"
В Нижнем Тагиле нашли мёртвым 50-летнего отца-одиночку Валерия Смирягина, который почти неделю назад ушёл из дома и пропал. Как сообщает Ura.ru, тело мужчины было обнаружено в районе стадиона в посёлке Старатель.
Об исчезновении Смирягина учителям в школе сообщил его восьмилетний сын. Ребёнок рассказал, что днём в воскресенье, 10 декабря, его папа ушёл в магазин и не вернулся домой. Сейчас мальчик находится в социально-реабилитационном центре, родственников у него больше нет.
Точная причина смерти мужчины будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы. По предварительной информации, его гибель не связана с криминалом.
Ранее Лайф писал, что пропавшая на Урале многодетная мать вышла на связь с тревожными новостями. Женщина позвонила сестре и заявила, что очнулась в подвале. При этом каких-либо других подробностей о своём местоположении она приводить не стала.