"Очнулась в подвале": Исчезнувшая жительница Урала вышла на связь с тревожными новостями

Многодетная жительница Верхней Пышмы Светлана Вахрушева, которую полиция и волонтёры разыскивают в Свердловской области с 4 декабря, внезапно вышла на связь. Она позвонила сестре Ольге и заявила, что очнулась в подвале. Об этом со ссылкой на показания родственницы пропавшей сообщил портал E1.ru.

По словам собеседницы издания, звонок от сестры она получила вечером 12 декабря. Вахрушева пожаловалась на сильную головную боль, а также намекнула на своё местонахождение, не приведя никаких подробностей.

"Я говорю: "Где ты находишься?", а она: "Я не знаю, доехала на трамвае до конечного кольца, меня разбудил контролёр, я вышла на остановке, мне стало плохо. Я очнулась в каком-то подвале". На каком кольце она вышла и что с ней случилось, мы не знаем", — отметила Ольга.

Позже выяснилось, что в этот же вечер многодетная мама связывалась и с полицией. В телефонном разговоре с сотрудниками уголовного розыска она отказалась от какой-либо помощи, пообещав вернуться домой на следующей неделе и объяснить причины своего отсутствия.