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Путин выразил соболезнования в связи со смертью эмира Кувейта

Путин заявил, что умерший эмир Кувейта пользовался авторитетом на Ближнем Востоке

16 декабря, 12:19
<p>Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах. Обложка © Getty Images / Jaber Abdulkhaleg / Anadolu</p>

Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах. Обложка © Getty Images / Jaber Abdulkhaleg / Anadolu

Президент России Владимир Путин принёс соболезнования народу Кувейта и новому эмиру после смерти Навафа аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха, занимавшего престол в стране с 2020 года. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Ваше Высочество, примите глубокие соболезнования в связи с кончиной Вашего брата — эмира Навафа аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха. Эмир Наваф аль-Ахмед по праву пользовался большим авторитетом на Ближнем Востоке", — говорится в тексте.

Путин отметил, что эмир многое успел сделать для экономического развития Кувейта и его положения в мире. Также российский лидер напомнил, что при поддержке Навафа аль-Ахмеда активно укреплялись связи между Россией и Кувейтом.

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Напомним, эмир Кувейта Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах ушёл из жизни в возрасте 86 лет после того, как в конце ноября попал в больницу из-за недомогания. Он руководил Кувейтом с 2020 года. Лайф также писал, что наследный принц Кувейта Мишааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах объявлен новым эмиром страны после смерти его старшего брата.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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