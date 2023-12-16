Путин выразил соболезнования в связи со смертью эмира Кувейта Путин заявил, что умерший эмир Кувейта пользовался авторитетом на Ближнем Востоке 16 декабря, 12:19 Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах. Обложка © Getty Images / Jaber Abdulkhaleg / Anadolu

Президент России Владимир Путин принёс соболезнования народу Кувейта и новому эмиру после смерти Навафа аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха, занимавшего престол в стране с 2020 года. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Ваше Высочество, примите глубокие соболезнования в связи с кончиной Вашего брата — эмира Навафа аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха. Эмир Наваф аль-Ахмед по праву пользовался большим авторитетом на Ближнем Востоке", — говорится в тексте.

Путин отметил, что эмир многое успел сделать для экономического развития Кувейта и его положения в мире. Также российский лидер напомнил, что при поддержке Навафа аль-Ахмеда активно укреплялись связи между Россией и Кувейтом.

Авторы Татьяна Миссуми