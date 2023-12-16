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16 декабря, 12:07

83-летнего наследного принца Кувейта объявили новым эмиром

Кабмин Кувейта объявил принца Мишааля аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха эмиром

<p>Мишааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах. Обложка © Getty Images / Wiktor Szymanowicz / Future Publishing</p>

Мишааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах. Обложка © Getty Images / Wiktor Szymanowicz / Future Publishing

Наследный принц Кувейта Мишааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах объявлен новым эмиром страны после смерти его старшего брата Навафа аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха. Об этом сообщает государственное телевидение Кувейта.

"Совет министров назвал наследного принца Мишааля аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха эмиром", — сказали в эфире кувейтского телевидения.

Мишаалю аль-Ахмеду аль-Джаберу ас-Сабаху 83 года. Он стал 17-м эмиром Кувейта. Титул наследного принца носил с 8 октября 2020 года.

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Напомним, сегодня стало известно, что эмир Кувейта Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах скончался в возрасте 86 лет. Причина смерти не называется, но в конце ноября правитель эмирата был госпитализирован из-за некоего недомогания.

Никита Никонов
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