83-летнего наследного принца Кувейта объявили новым эмиром

Наследный принц Кувейта Мишааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах объявлен новым эмиром страны после смерти его старшего брата Навафа аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха. Об этом сообщает государственное телевидение Кувейта.

Мишаалю аль-Ахмеду аль-Джаберу ас-Сабаху 83 года. Он стал 17-м эмиром Кувейта. Титул наследного принца носил с 8 октября 2020 года.