83-летнего наследного принца Кувейта объявили новым эмиром
Кабмин Кувейта объявил принца Мишааля аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха эмиром
Мишааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах. Обложка © Getty Images / Wiktor Szymanowicz / Future Publishing
Наследный принц Кувейта Мишааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах объявлен новым эмиром страны после смерти его старшего брата Навафа аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха. Об этом сообщает государственное телевидение Кувейта.
"Совет министров назвал наследного принца Мишааля аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха эмиром", — сказали в эфире кувейтского телевидения.
Мишаалю аль-Ахмеду аль-Джаберу ас-Сабаху 83 года. Он стал 17-м эмиром Кувейта. Титул наследного принца носил с 8 октября 2020 года.
Напомним, сегодня стало известно, что эмир Кувейта Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах скончался в возрасте 86 лет. Причина смерти не называется, но в конце ноября правитель эмирата был госпитализирован из-за некоего недомогания.