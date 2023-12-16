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ВКС России сбили украинский вертолёт Ми-8 в Запорожской области

16 декабря, 12:37
<p>ВКС России сбили украинский Ми-8 в Запорожской области. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ</p>

ВКС России сбили украинский Ми-8 в Запорожской области. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Истребительная авиация Воздушно-космических сил (ВКС) РФ сбила украинский вертолёт Ми-8 вблизи города Орехова Запорожской области. При этом за минувшие сутки российские войска поразили технику и живую силу противника в 125 районах. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации поражены живая сила и военная техника ВСУ в 125 районах", отмечается в заявлении ведомства.

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Ранее в Минобороны рассказали, что в период с 9 по 15 декабря на Херсонском направлении российским военным удалось сорвать попытки диверсионных групп ВСУ высадиться на островах и левом берегу Днепра.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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