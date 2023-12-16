ВСУ продолжают нести огромные потери на самом смертоносном для них направлении

Российские военные отразили четыре атаки ВСУ на Донецком направлении за сутки, потери противника составили до 290 военнослужащих. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Там отметили, что подразделения Южной группировки войск, авиация и артиллерия отразили четыре атаки штурмовых групп 79-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, а также 81-й аэромобильной. Это произошло в районах населённых пунктов Победа (ДНР) и Белогоровка (ЛНР). А вблизи Клещеевки, Курдюмовки, Красного и Кирово было нанесено поражение живой силе и технике 5-й штурмовой, 24-й, 30-й и 93-й механизированных бригад украинских войск.

"Общие потери противника на данном направлении составили до 290 военнослужащих", — сообщили в оборонном ведомстве.

Кроме того, ВСУ лишились танка, двух боевых машин пехоты и четырёх автомобилей. В рамках контрбатарейной борьбы были поражены две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", две гаубицы "Мста-Б" и орудие Д-30.