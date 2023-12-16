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Регион
Опубликовано 16 декабря 2023, 12:52
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ВСУ продолжают нести огромные потери на самом смертоносном для них направлении

Минобороны: ВСУ на Донецком направлении за сутки потеряли до 290 военных и танк

Российские военные отразили четыре атаки ВСУ на Донецком направлении за сутки, потери противника составили до 290 военнослужащих. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Там отметили, что подразделения Южной группировки войск, авиация и артиллерия отразили четыре атаки штурмовых групп 79-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, а также 81-й аэромобильной. Это произошло в районах населённых пунктов Победа (ДНР) и Белогоровка (ЛНР). А вблизи Клещеевки, Курдюмовки, Красного и Кирово было нанесено поражение живой силе и технике 5-й штурмовой, 24-й, 30-й и 93-й механизированных бригад украинских войск.

"Общие потери противника на данном направлении составили до 290 военнослужащих", — сообщили в оборонном ведомстве.

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Кроме того, ВСУ лишились танка, двух боевых машин пехоты и четырёх автомобилей. В рамках контрбатарейной борьбы были поражены две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", две гаубицы "Мста-Б" и орудие Д-30.

Ранее на Украине пожаловались на хитрость российских войск, которые "используют как реальные ракеты, так и фальшивые цели". Речь идёт об электромагнитных импульсах.

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ТАСС / Александр Река

Никита Никонов
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