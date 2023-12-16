"Вызывает разочарование": Болгарское радио запретило трансляцию интервью с послом России Митрофановой Болгарское радио сняло с эфира интервью с послом РФ Митрофановой 16 декабря, 13:29 Элеонора Митрофанова. Обложка © ТАСС / Егор Алеев

В Болгарии запретили трансляцию интервью с российским послом Элеонорой Митрофановой, которое должно было появиться в программе "Политически некорректно". Об этом в эфире болгарского радио сообщил автор и ведущий передачи Пётр Волгин.

"Программный совет БНР (Болгарское национальное радио. — Прим. Лайфа) большинством голосов принял решение снять с эфира интервью посла Митрофановой, перед этим с требованием не давать интервью в эфир выступили председатель парламентской группы Движения за права и свободы Делян Пеевский и Посольство Украины", — пояснил он.

По словам Волгина, создатели программы вынуждены исполнить требование, но считают произошедшее "актом политической цензуры". Он отметил, что Митрофанова в разговоре как раз затрагивала тему свободы слова, а также высказалась о судьбе памятника Советской армии в Болгарии, об украинском конфликте и других вопросах.

"На фоне разговоров о демократии, свободе слова и свободе на выражение собственного мнения решение БНР — очевидно, принятое не без давления извне — вызывает лишь недоумение и разочарование", — прокомментировали ситуацию в Посольстве России в Болгарии.

Там отметили, что чем сильнее болгарские власти будут запрещать подобные интервью, тем больше рядовые граждане начнут искать способы узнать альтернативную позицию по какому-либо вопросу, в том числе от российской стороны.

Ранее сообщалось, что болгарские власти объявили о начале демонтажа памятника Советской армии в Софии, якобы находящегося в аварийном состоянии. МИД России счёл этот шаг враждебным и позорным. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, Болгария снова выбрала не ту сторону истории.

Авторы Татьяна Миссуми