Экс-тренера ПСЖ потребовали приговорить к году тюрьмы по делу о расизме

Прокуратура Ниццы потребовала приговорить бывшего главного тренера французского "Пари Сен-Жермен" Кристофа Гальтье к 12 месяцам лишения свободы условно по делу о расовой дискриминации. Об этом сообщает Le Parisien.

Вместе с тем обвинение требует дисквалифицировать 57-летнего специалиста на три года. Кроме того, ему грозит штраф в размере 45 тысяч евро. Суд Ниццы вынесет приговор Гальтье по обвинению в "моральном преследовании и дискриминации" 21 декабря. Сам наставник по ходу слушаний отрицал все обвинения в свой адрес и сожалел об отсутствии беспристрастности в расследовании, основанном на "ложных или искажённых высказываниях".