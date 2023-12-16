Экс-тренера ПСЖ потребовали приговорить к году тюрьмы по делу о расизме
Le Parisien: Экс-тренера ПСЖ требуют приговорить к году тюрьмы условно за расизм
Кристоф Гальтье. Обложка © Shutterstock
Прокуратура Ниццы потребовала приговорить бывшего главного тренера французского "Пари Сен-Жермен" Кристофа Гальтье к 12 месяцам лишения свободы условно по делу о расовой дискриминации. Об этом сообщает Le Parisien.
Вместе с тем обвинение требует дисквалифицировать 57-летнего специалиста на три года. Кроме того, ему грозит штраф в размере 45 тысяч евро. Суд Ниццы вынесет приговор Гальтье по обвинению в "моральном преследовании и дискриминации" 21 декабря. Сам наставник по ходу слушаний отрицал все обвинения в свой адрес и сожалел об отсутствии беспристрастности в расследовании, основанном на "ложных или искажённых высказываниях".
Как писал Лайф, Гальтье задержали в Ницце по делу о расизме в июне этого года. Следствие считает, что во время работы в клубе "Ницца" тренер якобы жаловался спортивному директору на количество "чёрных и мусульман" в команде. Само дело возбудили в апреле, допрошен был ещё и сын Гальтье, он тоже является экс-сотрудником ПСЖ.