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Российские пограничники поймали гражданина Ирака, похитившего сына у матери

Mash: Гражданин Ирака с шестилетним сыном перелезли через забор на границе РФ

16 декабря, 13:54
<p>В России задержали иракца с сыном, незаконно проходивших через границу. Обложка © Shutterstock</p>

В России задержали иракца с сыном, незаконно проходивших через границу. Обложка © Shutterstock

На российской границе пограничники задержали гражданина Ирака, который похитил своего шестилетнего сына у бывшей возлюбленной в Финляндии и пытался попасть к себе на родину. Об этом пишет Amber Mash.

Мохаммед Джабер Мохайбес отобрал мальчика у матери ещё в июле и скрылся с ним в Литве. Полиция Финляндии разослала информацию о розыске ребёнка по линии Интерпола, в том числе сообщила о случившемся калининградским полицейским, которые и поймали нарушителя на границе, когда тот перелезал с сыном через забор. На Мохайбеса был составлен административный протокол, после чего его депортировали, а мальчика вернули матери.

Финские пограничники досрочно закрыли КПП, не пропустив обратно россиян

Финские пограничники досрочно закрыли КПП, не пропустив обратно россиян

Ранее сообщалось, что в Центре временного содержания иностранных граждан, расположенном в Гулькевичском районе Краснодарского края, нашли тело гражданина США. По предварительной информации, он свёл счёты с жизнью.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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