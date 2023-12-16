Российские пограничники поймали гражданина Ирака, похитившего сына у матери
Mash: Гражданин Ирака с шестилетним сыном перелезли через забор на границе РФ
В России задержали иракца с сыном, незаконно проходивших через границу. Обложка © Shutterstock
На российской границе пограничники задержали гражданина Ирака, который похитил своего шестилетнего сына у бывшей возлюбленной в Финляндии и пытался попасть к себе на родину. Об этом пишет Amber Mash.
Мохаммед Джабер Мохайбес отобрал мальчика у матери ещё в июле и скрылся с ним в Литве. Полиция Финляндии разослала информацию о розыске ребёнка по линии Интерпола, в том числе сообщила о случившемся калининградским полицейским, которые и поймали нарушителя на границе, когда тот перелезал с сыном через забор. На Мохайбеса был составлен административный протокол, после чего его депортировали, а мальчика вернули матери.
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