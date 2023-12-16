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Регион
Опубликовано 16 декабря 2023, 13:49
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Украинские военные пожаловались на "самоубийственное задание" на левом берегу Днепра

NYT: Бойцы ВСУ назвали жестокими и тщетными бои на левом берегу Днепра

Украинские солдаты, которые принимают участие в боях на Днепре, назвали их "жестокими" и "тщетными". По словам военных, это не соответствует излишне оптимистичному описанию ситуации со стороны украинских властей. На самом деле Вооружённые силы Украины (ВСУ) несут тяжёлые потери, пишет New York Times.

"Солдаты и морпехи, принимавшие участие в переправах, охарактеризовали это наступление как жестокое и тщетное", — говорится в материале.

Один из военных подчеркнул, что на левом берегу Днепра невозможно закрепиться и доставить технику, это просто "самоубийственное задание". По словам бойца, его подразделение было разбито из-за плохого тылового обеспечения и низкой подготовки командиров.

Украинский морпех рассказал, что его отряд из десяти человек попал под обстрел в районе Крынок, в результате чего половина солдат погибли или пропали без вести. Другие же получили ранения и спаслись бегством.

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Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ пихают своих людей на истребление. Отвечая на вопрос о ситуации в районе села Крынки Херсонской области, глава государства подтвердил, что украинские войска зашли на узкий участок у левого берега Днепра после того, как их распиаренное контрнаступление провалилось.

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Getty Images / Andre Alves / Anadolu

Дарья Нарыкова
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