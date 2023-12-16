Украинские солдаты, которые принимают участие в боях на Днепре, назвали их "жестокими" и "тщетными". По словам военных, это не соответствует излишне оптимистичному описанию ситуации со стороны украинских властей. На самом деле Вооружённые силы Украины (ВСУ) несут тяжёлые потери, пишет New York Times.

"Солдаты и морпехи, принимавшие участие в переправах, охарактеризовали это наступление как жестокое и тщетное", — говорится в материале.

Один из военных подчеркнул, что на левом берегу Днепра невозможно закрепиться и доставить технику, это просто "самоубийственное задание". По словам бойца, его подразделение было разбито из-за плохого тылового обеспечения и низкой подготовки командиров.

Украинский морпех рассказал, что его отряд из десяти человек попал под обстрел в районе Крынок, в результате чего половина солдат погибли или пропали без вести. Другие же получили ранения и спаслись бегством.