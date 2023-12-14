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Путин: ВСУ пихают своих людей на истребление

14 декабря, 09:58
<p>Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/67438/photos/67250" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Фото © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин в ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции ответил на вопрос об оперативной ситуации на левом берегу Днепра в районе Крынки. Глава государства подтвердил, что ВСУ зашли на узкий участок у левого берега Днепра после того, как их распиаренное контрнаступление провалилось. По словам Путина, противник пытается обеспечить себе движение в направлении Крыма, но эти попытки обречены на провал.

"ВСУ зашло на этот участок, 1200 метров примерно в длину и 300 метров в ширину. Я даже не знаю, зачем они это делают, пихают своих людей на истребление. Сами украинские военнослужащие говорят, что это дорога в один конец, ведь для того, чтобы подать туда личный состав, используют только лодки, но они же под огнём артиллерии, дронов, других средств поражения", охарактеризовал обстановку Верховный главнокомандующий.

Путин ответил на вопрос об оперативной ситуации на левом берегу Днепра в районе Крынки. Видео © LIFE

У наших военнослужащих, по словам главы государства, там санитарные потери — по два-три раненых бойца, и лишь недавно было шесть раненых за сутки. У противника — десятки погибших.

"Они попали в огневой мешок и только по политическим соображениям бросают туда личный состав", — заключил Путин.

Огненный мешок: Почему ВСУ теряют позиции в Крынках на левом берегу Днепра

Огненный мешок: Почему ВСУ теряют позиции в Крынках на левом берегу Днепра

Напомним, что на днях российские "Ланцеты" сожгли на правом берегу Днепра артиллерию и станцию связи ВСУ. А до этого и другая попытка украинских десантников пересечь Днепр и закрепиться на левом берегу реки в Херсонской области не увенчалась успехом. Вовремя обнаружить и уничтожить противника удалось расчётам российских беспилотников "Ланцет".

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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