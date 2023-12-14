Путин: ВСУ пихают своих людей на истребление Фото © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин в ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции ответил на вопрос об оперативной ситуации на левом берегу Днепра в районе Крынки. Глава государства подтвердил, что ВСУ зашли на узкий участок у левого берега Днепра после того, как их распиаренное контрнаступление провалилось. По словам Путина, противник пытается обеспечить себе движение в направлении Крыма, но эти попытки обречены на провал.

"ВСУ зашло на этот участок, 1200 метров примерно в длину и 300 метров в ширину. Я даже не знаю, зачем они это делают, пихают своих людей на истребление. Сами украинские военнослужащие говорят, что это дорога в один конец, ведь для того, чтобы подать туда личный состав, используют только лодки, но они же под огнём артиллерии, дронов, других средств поражения", — охарактеризовал обстановку Верховный главнокомандующий.

Путин ответил на вопрос об оперативной ситуации на левом берегу Днепра в районе Крынки. Видео © LIFE

У наших военнослужащих, по словам главы государства, там санитарные потери — по два-три раненых бойца, и лишь недавно было шесть раненых за сутки. У противника — десятки погибших.

"Они попали в огневой мешок и только по политическим соображениям бросают туда личный состав", — заключил Путин.

Авторы Марина Калегина