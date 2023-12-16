Тарасова после антирекорда Овечкина рассказала, как хоккеисту "расколдовать" чужие ворота

Советский и российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что прервать рекордную безголевую серию в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) нападающему "Вашингтон Кэпиталз" Александру Овечкину помогут тренировки и терпение. Она назвала форварда выдающимся спортсменом.

"Не знаю, что бы папа (легендарный хоккейный тренер Анатолий Тарасов. — Прим. Лайфа) сказал Овечкину. Он бы знал, что подсказать, а я нет. Но я бы ему посоветовала тренироваться и потерпеть немного. Он выдающийся спортсмен, мировая звезда, скоро прервёт свою неудачную серию", — отметила Тарасова в беседе с Metaratings, пожелав всем восхищаться игрой хоккеиста как можно дольше.