Тарасова после антирекорда Овечкина рассказала, как хоккеисту "расколдовать" чужие ворота
Тарасова порекомендовала Овечкину тренироваться, чтобы прервать безголевую серию
Тренер Татьяна Тарасова и хоккеист Александр Овечкин. Обложка © ТАСС / Сергей Булкин / ZUMA
Советский и российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что прервать рекордную безголевую серию в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) нападающему "Вашингтон Кэпиталз" Александру Овечкину помогут тренировки и терпение. Она назвала форварда выдающимся спортсменом.
"Не знаю, что бы папа (легендарный хоккейный тренер Анатолий Тарасов. — Прим. Лайфа) сказал Овечкину. Он бы знал, что подсказать, а я нет. Но я бы ему посоветовала тренироваться и потерпеть немного. Он выдающийся спортсмен, мировая звезда, скоро прервёт свою неудачную серию", — отметила Тарасова в беседе с Metaratings, пожелав всем восхищаться игрой хоккеиста как можно дольше.
Как сообщал Лайф, ранее Овечкин не забил в 11-м матче подряд и установил личный антирекорд. Это произошло в матче "Вашингтона" против "Филадельфии Флайерз", который закончился поражением команды Ови со счётом 3:4 по буллитам. Следующую игру столичные проведут 17 декабря на выезде против "Нэшвилл Предаторз". Напомним, что Овечкин продолжает погоню за "вечным" рекордом великого Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах НХЛ — 894. На данный момент у 38-летнего россиянина 827 голов (пять в 26 матчах в этом сезоне).