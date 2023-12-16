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16 декабря, 16:58

Тарасова после антирекорда Овечкина рассказала, как хоккеисту "расколдовать" чужие ворота

Тарасова порекомендовала Овечкину тренироваться, чтобы прервать безголевую серию

<p>Тренер Татьяна Тарасова и хоккеист Александр Овечкин. Обложка © ТАСС / Сергей Булкин / ZUMA</p>

Тренер Татьяна Тарасова и хоккеист Александр Овечкин. Обложка © ТАСС / Сергей Булкин / ZUMA

Советский и российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что прервать рекордную безголевую серию в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) нападающему "Вашингтон Кэпиталз" Александру Овечкину помогут тренировки и терпение. Она назвала форварда выдающимся спортсменом.

"Не знаю, что бы папа (легендарный хоккейный тренер Анатолий Тарасов. — Прим. Лайфа) сказал Овечкину. Он бы знал, что подсказать, а я нет. Но я бы ему посоветовала тренироваться и потерпеть немного. Он выдающийся спортсмен, мировая звезда, скоро прервёт свою неудачную серию", — отметила Тарасова в беседе с Metaratings, пожелав всем восхищаться игрой хоккеиста как можно дольше.

Овечкин подарил шайбу фанату во время матча против "Далласа"

Овечкин подарил шайбу фанату во время матча против "Далласа"

Как сообщал Лайф, ранее Овечкин не забил в 11-м матче подряд и установил личный антирекорд. Это произошло в матче "Вашингтона" против "Филадельфии Флайерз", который закончился поражением команды Ови со счётом 3:4 по буллитам. Следующую игру столичные проведут 17 декабря на выезде против "Нэшвилл Предаторз". Напомним, что Овечкин продолжает погоню за "вечным" рекордом великого Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах НХЛ — 894. На данный момент у 38-летнего россиянина 827 голов (пять в 26 матчах в этом сезоне).

Никита Осипов
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