Украинский снаряд попал в жилой дом в Курской области

Украинские военные в субботу, 16 декабря, обстреляли село Олешня в Курской области. Снаряд попал в жилой дом, в котором в тот момент находилось два человека, — они ранены и доставлены в больницу. Об этом заявил губернатор Курской области Роман Старовойт.







"Сегодня со стороны Украины обстреляно село Олешня в Суджанском районе. В результате попадания снаряда в жилой дом ранения получили двое местных жителей: мужчина и женщина. Их жизни ничто не угрожает", — написал он в телеграм-канале, опубликовав фото с последствиями обстрела.

На кадрах запечатлены повреждённая стена и обрушившаяся кровля, окна дома после попадания снаряда остались без стёкол. Старовойт пообещал помочь жителям отремонтировать дом.