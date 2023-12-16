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16 декабря, 15:57

Украинский снаряд попал в жилой дом в Курской области

Старовойт: ВСУ обстреляли село Олешня в Курской области, ранены два человека

<p>Последствия украинского обстрела села Олешня в Курской области. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/gubernator_46/4328?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Роман Старовойт</a></p>

Последствия украинского обстрела села Олешня в Курской области. Обложка © Telegram / Роман Старовойт

Украинские военные в субботу, 16 декабря, обстреляли село Олешня в Курской области. Снаряд попал в жилой дом, в котором в тот момент находилось два человека, — они ранены и доставлены в больницу. Об этом заявил губернатор Курской области Роман Старовойт.

  • Последствия украинского обстрела села Олешня в Курской области. Фото © Telegram / Роман Старовойт
    Последствия украинского обстрела села Олешня в Курской области. Фото © Telegram / Роман Старовойт
  • Последствия украинского обстрела села Олешня в Курской области. Фото © Telegram / Роман Старовойт
    Последствия украинского обстрела села Олешня в Курской области. Фото © Telegram / Роман Старовойт
  • Последствия украинского обстрела села Олешня в Курской области. Фото © Telegram / Роман Старовойт
    Последствия украинского обстрела села Олешня в Курской области. Фото © Telegram / Роман Старовойт

Последствия украинского обстрела села Олешня в Курской области. Фото © Telegram / Роман Старовойт

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"Сегодня со стороны Украины обстреляно село Олешня в Суджанском районе. В результате попадания снаряда в жилой дом ранения получили двое местных жителей: мужчина и женщина. Их жизни ничто не угрожает", — написал он в телеграм-канале, опубликовав фото с последствиями обстрела.

На кадрах запечатлены повреждённая стена и обрушившаяся кровля, окна дома после попадания снаряда остались без стёкол. Старовойт пообещал помочь жителям отремонтировать дом.

ВСУ обстреляли место доставки гумпомощи под Херсоном, есть погибшие и раненые

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Ранее Лайф писал, что ВСУ нанесли удар по посёлку Краснооктябрьскому в Курской области. В результате случившегося повреждён один автомобиль, никто не пострадал.

Никита Осипов
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