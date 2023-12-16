В Ватикане впервые в истории отправили в тюрьму кардинала

Ватиканский суд приговорил к пяти с половиной годам заключения кардинала Анджело Беччу по делу о мошенничестве при покупке недвижимости в элитном районе Лондона на церковные средства. Как сообщает агентство ANSA , такой вердикт был объявлен после двух с половиной лет процесса, по которому кроме приближённого к папе римскому Франциску проходили ещё девять человек.

Следствие установило, что Беччу и остальные фигуранты дела несут ответственность за совершённые во время процедуры нарушения и злоупотребления. Также им вменяли предоставление ложной информации и мошенничество. Коррупционная схема заключалась в покупке по завышенной цене здания в лондонском районе Челси на средства от пожертвований прихожан Католической церкви. По данным правоохранителей, на сомнительной сделке подозреваемые обогатились на более чем 200 миллионов евро. Обвинение требовало для высокопоставленного иерарха семь лет и три месяца тюрьмы. На момент заключения сделки 75-летний Беччу занимал пост заместителя госсекретаря Ватикана по общим делам. Свою вину он так и не признал. Как отмечает агентство, это первый прецедент в Ватикане, когда приговор был вынесен кардиналу.