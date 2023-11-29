Папа римский отменил поездку в Дубай из-за болезни

Папа римский Франциск не поедет в Дубай на 28-ю конференцию ООН по вопросам изменения климата (COP28), которая пройдёт с 30 ноября по 12 декабря этого года. Как передаёт глава службы печати Святого престола Маттео Бруни, причиной этого решения стало состояние здоровья 86-летнего понтифика.

Представитель Ватикана рассказал, что общая клиническая картина состояния священнослужителя после воспаления лёгких улучшилась, однако медики попросили папу римского Франциска воздержаться от поездки в Объединённые Арабские Эмираты.

"Папа Франциск с большим сожалением согласился с просьбой врачей, поэтому поездка была отменена", — заявил Бруни, отметив, что понтифик и Святой престол всё ещё хотят участвовать в дискуссиях на климатической конференции и сейчас думают, как это можно реализовать.