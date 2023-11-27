В Ватикане рассказали о состоянии подхватившего воспаление лёгких папы римского

Папа римский Франциск, который подхватил "лёгочное воспаление", идёт на поправку. Пневмония у понтифика не подтвердилась. Об этом сообщил глава службы печати Святого престола Маттео Бруни.

"Я подтверждаю, что компьютерная томография исключила пневмонию, но выявила лёгочное воспаление, что вызвало некоторые затруднения с дыханием. Для большей эффективности терапии папе установили венозный катетер для внутривенного введения антибиотиков", — рассказал Бруни.

Сейчас папа римский находится в стабильном состоянии. Он принимает антибиотики, тогда как "состояние дыхательной системы улучшается". На фоне болезни в Ватикане приняли решение перенести запланированные на ближайшие дни мероприятия с участием понтифика.