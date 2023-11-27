В Ватикане рассказали о состоянии подхватившего воспаление лёгких папы римского
Глава службы печати Святого престола: У папы римского не выявили пневмонию
Папа римский Франциск, который подхватил "лёгочное воспаление", идёт на поправку. Пневмония у понтифика не подтвердилась. Об этом сообщил глава службы печати Святого престола Маттео Бруни.
"Я подтверждаю, что компьютерная томография исключила пневмонию, но выявила лёгочное воспаление, что вызвало некоторые затруднения с дыханием. Для большей эффективности терапии папе установили венозный катетер для внутривенного введения антибиотиков", — рассказал Бруни.
Сейчас папа римский находится в стабильном состоянии. Он принимает антибиотики, тогда как "состояние дыхательной системы улучшается". На фоне болезни в Ватикане приняли решение перенести запланированные на ближайшие дни мероприятия с участием понтифика.
Напомним, что накануне папа римский Франциск заявил, что заболел воспалением лёгких, из-за чего не смог произнести воскресную проповедь на площади Святого Петра в Ватикане. За него выступил автор проповедей понтифика монсеньор Паоло Лука Браида. Несмотря на болезнь, папа римский планирует посетить Дубай в декабре, где примет участие во встрече, посвящённой проблеме изменения климата. А ранее стало известно, что 86-летний понтифик предложил патриарху Кириллу встретиться в ОАЭ.
ТАСС / AP / Andrew Medichini