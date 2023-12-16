Захарова: Утверждения об изоляции РФ являются мифом и информационной кампанией

Утверждения об изоляции России в мире — миф и очередная информационная кампания, которую внедряют в умы людей. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях Международного кремлёвского благотворительного кадетского бала.

"[Утверждают на Западе] всё время идею, что мы находимся в изоляции, что Россию никто не поддерживает, что в нашу страну никто не едет. Это всё миф, информационная кампания, некая разработка, которая в очередной раз внедряется в умы", — указала дипломат.