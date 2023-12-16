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16 декабря, 17:10

Захарова: Утверждения об изоляции РФ являются мифом и информационной кампанией

Утверждения об изоляции России в мире — миф и очередная информационная кампания, которую внедряют в умы людей. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях Международного кремлёвского благотворительного кадетского бала.

"[Утверждают на Западе] всё время идею, что мы находимся в изоляции, что Россию никто не поддерживает, что в нашу страну никто не едет. Это всё миф, информационная кампания, некая разработка, которая в очередной раз внедряется в умы", указала дипломат.

В Госдуме согласились с западным мнением о провале усилий США по изоляции России

В Госдуме согласились с западным мнением о провале усилий США по изоляции России

Ранее даже американская пресса признала, что визит президента России в Саудовскую Аравию ознаменует провал усилий США по изоляции РФ. Пока лидер России укрепляет связи с главами стран Персидского залива, Вашингтон отчаянно пытается выбраться из тупика в виде украинского кризиса, считают авторы.

Обложка ©

Shutterstock

Дарья Нарыкова
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