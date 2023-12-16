Российские военные используют защитные экраны для укрепления своих позиций на фронте. Как пишет Business Insider, такие ограждения осложняют нанесение ударов по дронам ВС РФ и затрудняют обнаружение позиций.

"Защитные экраны эффективны против беспилотников в том смысле, что они скроют местонахождение русских. Это разумная адаптация к среде, где дроны являются обычным явлением", — приводит портал слова полковника ВМС США в отставке Марка Кансиана.

Также издание отмечает, что у российских сил есть конструкции, которые позволяют расширить защитные экраны. Business Insider указывает, что Россия не перестаёт совершенствовать новые модели военной техники.