"Затрудняют удары": Названо новое изобретение в ВС РФ, которое уже стало кошмаром для ВСУ
Business Insider: ВС РФ используют защитные экраны для укрепления позиций
Российские военные используют защитные экраны для укрепления своих позиций на фронте. Как пишет Business Insider, такие ограждения осложняют нанесение ударов по дронам ВС РФ и затрудняют обнаружение позиций.
"Защитные экраны эффективны против беспилотников в том смысле, что они скроют местонахождение русских. Это разумная адаптация к среде, где дроны являются обычным явлением", — приводит портал слова полковника ВМС США в отставке Марка Кансиана.
Также издание отмечает, что у российских сил есть конструкции, которые позволяют расширить защитные экраны. Business Insider указывает, что Россия не перестаёт совершенствовать новые модели военной техники.
Ранее Минобороны показало первое видео применения вертолётов Ка-52М в зоне СВО. Экипажи армейской авиации успешно выполнили задачу по поддержке сухопутных войск и поразили пункт управления, а также бронетехнику ВСУ.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ