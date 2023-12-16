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Опубликовано 16 декабря 2023, 17:18
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Названо новое изобретение в ВС РФ, которое уже стало кошмаром для ВСУ

Business Insider: ВС РФ используют защитные экраны для укрепления позиций

Российские военные используют защитные экраны для укрепления своих позиций на фронте. Как пишет Business Insider, такие ограждения осложняют нанесение ударов по дронам ВС РФ и затрудняют обнаружение позиций.

"Защитные экраны эффективны против беспилотников в том смысле, что они скроют местонахождение русских. Это разумная адаптация к среде, где дроны являются обычным явлением", — приводит портал слова полковника ВМС США в отставке Марка Кансиана.

Также издание отмечает, что у российских сил есть конструкции, которые позволяют расширить защитные экраны. Business Insider указывает, что Россия не перестаёт совершенствовать новые модели военной техники.

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Ранее Минобороны показало первое видео применения вертолётов Ка-52М в зоне СВО. Экипажи армейской авиации успешно выполнили задачу по поддержке сухопутных войск и поразили пункт управления, а также бронетехнику ВСУ.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Никита Осипов
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