МЧС опубликовало видео с инструкцией, как позвонить в 112 без связи в телефоне

В случае беды первое, что придёт человеку в голову, — позвонить спасателям. Однако можно ли это сделать без сим-карты внутри телефона, рассказали сотрудники МЧС России и спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС РФ. Совместными усилиями они провели блог-тур "Что делать, если заблудился в лесу?". Видео с алгоритмом действий опубликовал телеграм-канал спасательной службы.

Сотрудники МЧС провели блог-тур "Что делать, если заблудился в лесу?". Видео © Telegram / МЧС России

По замыслу, участники эксперимента отправились в лес на прогулку и потерялись. Они оказались полностью дезориентированы, с собой у них имелись только сотовый телефон без связи и интернета, сим-карту организаторы тура вытащили заранее.

В итоге зрителям объяснили, что даже без интернета и сотовой связи можно связаться с экстренными службами и передать спасателям свои координаты.