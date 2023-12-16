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16 декабря, 19:12

МЧС опубликовало видео с инструкцией, как позвонить в 112 без связи в телефоне

<p>Потерявшиеся в лесу люди могут связаться с экстренными службами без сотовой связи и интернета. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/mchs_official/14341" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МЧС России</a></p>

Потерявшиеся в лесу люди могут связаться с экстренными службами без сотовой связи и интернета. Обложка © Telegram / МЧС России

В случае беды первое, что придёт человеку в голову, — позвонить спасателям. Однако можно ли это сделать без сим-карты внутри телефона, рассказали сотрудники МЧС России и спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС РФ. Совместными усилиями они провели блог-тур "Что делать, если заблудился в лесу?". Видео с алгоритмом действий опубликовал телеграм-канал спасательной службы.

Сотрудники МЧС провели блог-тур "Что делать, если заблудился в лесу?". Видео © Telegram / МЧС России

По замыслу, участники эксперимента отправились в лес на прогулку и потерялись. Они оказались полностью дезориентированы, с собой у них имелись только сотовый телефон без связи и интернета, сим-карту организаторы тура вытащили заранее.

В итоге зрителям объяснили, что даже без интернета и сотовой связи можно связаться с экстренными службами и передать спасателям свои координаты.

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А ранее Лайф писал, что в Петербурге учёные изобрели дрон, который найдёт потерявшихся людей по крику. К разработке беспилотника привлекли даже оперных певцов, которые помогают изобретателям постичь уникальность природы человеческого голоса.

Дарья Нарыкова
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