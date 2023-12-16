МЧС опубликовало видео с инструкцией, как позвонить в 112 без связи в телефоне
Потерявшиеся в лесу люди могут связаться с экстренными службами без сотовой связи и интернета. Обложка © Telegram / МЧС России
В случае беды первое, что придёт человеку в голову, — позвонить спасателям. Однако можно ли это сделать без сим-карты внутри телефона, рассказали сотрудники МЧС России и спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС РФ. Совместными усилиями они провели блог-тур "Что делать, если заблудился в лесу?". Видео с алгоритмом действий опубликовал телеграм-канал спасательной службы.
Сотрудники МЧС провели блог-тур "Что делать, если заблудился в лесу?". Видео © Telegram / МЧС России
По замыслу, участники эксперимента отправились в лес на прогулку и потерялись. Они оказались полностью дезориентированы, с собой у них имелись только сотовый телефон без связи и интернета, сим-карту организаторы тура вытащили заранее.
В итоге зрителям объяснили, что даже без интернета и сотовой связи можно связаться с экстренными службами и передать спасателям свои координаты.
МЧС приняло в кошачий отряд #Семёнычи питбуля, и это видео объясняет, чем очаровашка Ада такое заслужила
А ранее Лайф писал, что в Петербурге учёные изобрели дрон, который найдёт потерявшихся людей по крику. К разработке беспилотника привлекли даже оперных певцов, которые помогают изобретателям постичь уникальность природы человеческого голоса.